FCN : Kita choque la Premier League avec sa gestion du mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un excellent début de saison à Nantes, Emiliano Sala est proche de quitter la Ligue 1.

Effectivement, plusieurs médias anglais ont récemment annoncé un accord entre Nantes et le club de Cardiff pour l’attaquant argentin, à hauteur de 20 ME. Mais cette transaction serait désormais menacée, selon les informations obtenues par Sky Sports. Et pour cause, Waldemar Kita a décidé d’augmenter le prix de son attaquant vedette.

Un changement de braquet qui ne plaît pas du tout à Neil Warnock, le patron de Cardiff City. Reste désormais à savoir si le FC Nantes parviendra à conserver son joueur, auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison. Ou si Cardiff City, actuellement 17e de Premier League, reverra son offre à la hausse pour s’offrir l’ancien attaquant de Bordeaux, même si les méthodes du président Kita choquent au Pays de Galles.