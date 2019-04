FCN : Halilhodzic hausse le ton avant de jouer l'OL

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

A 48 heures de la réception de l'Olympique Lyonnais à la Beaujoire, Vahid Halilhodzic était en conférence de presse et l'entraîneur du FC Nantes est apparu très agacé, alors que des rumeurs de son départ en fin de saison circulent. Alors quand il a été interrogé sur une éventuelle cassure entre le vestiaire et lui, Coach Vahid est monté dans les tours.

« Si j’ai le sentiment que mon message passe toujours avec les joueurs ? On peut discuter avec mes joueurs. Ils m’ont dit qu’ils aimeraient avoir plus de temps libre, mais ce sont des revendications qu’on retrouve partout quand tu travailles trop. Il y a quelques mois, ils m’ont dit qu’ils ne travaillaient pas assez... Ce ne sont pas des reproches, ce sont des échanges. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour sauver l’équipe et je sais ce qu’il faut faire (...) Je n’ai rien changé entre octobre et maintenant. Quand un joueur ne joue pas, bien sûr qu’il est mécontent », a lancé le technicien nantais, qui a précisé que si l'entraînement de mardi avait été annulé, c'est lui qui l'avait décidé et non une exigence des joueurs.