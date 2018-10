FCN : Halilhodzic arrive avec un staff musclé à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sauf énième retournement de situation, Miguel Cardoso sera débarqué dans les prochaines heures par Waldemar Kita et le technicien portugais laissera sa place à Vahid Halilhodzic, lequel devrait être intronisé lundi soir. Selon Ouest-France, contrairement à ce que souhaitaient certains joueurs, Cardoso quittera les Canaris avec la totalité de son staff, et Coach Vahid débarquera avec un staff pour le moins étoffé.

« Vahid Halilhodzic viendra avec son fidèle préparateur physique Cyrile Moine. Il a passé deux saisons à Nantes (1996-1998) (...) Il se murmure aussi que Patrick Collot et Nicolas Dehon pourraient l’accompagner dans l’aventure. L’ancien joueur de Lille (1995-2002) avait entamé une reconversion dans le club nordiste, avec le soutien de l’ancien sélectionneur de l’Algérie, qui l’avait adoubé pour intégrer la cellule de recrutement. Il a ensuite accompagné Claude Puel, sur le banc, dans ses expériences à Lille et à Lyon. L’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon (ex-PSG et OM), qui avait lancé la carrière de Steve Mandanda au Havre, aurait été ciblé », indique le quotidien régional. On se souvient qu'il y a quelques mois, Waldemar Kita avait fini par dire non à Jocelyn Gourvennec car ce dernier souhaitait débarquer avec un staff complet...