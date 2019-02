FCN : En larmes, Halilhodzic est dégoûté par la démarche de Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Emu pendant sa conférence de presse ce vendredi, Vahid Halilhodzic a rendu un nouvel hommage à son ancien attaquant Emiliano Sala, dont le corps a été retrouvé jeudi soir.

Pour les proches de l’Argentin comme pour l’entraîneur du FC Nantes, c’est la fin des derniers espoirs. « C'est un choc d'entendre cette mauvaise nouvelle, a réagi le Bosnien en larmes. On était tous persuadés au départ que, peut-être, on le retrouverait vivant quelque part. Mais après une journée, deux journées sans nouvelles, on savait que cet espoir avait presque disparu. Mais on a toujours gardé l'espoir. »

Pendant ce temps-là, le club nantais aurait lancé un ultimatum à Cardiff pour récupérer l’argent du transfert de Sala. Ce que le coach des Canaris refuse de commenter. « Je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas mon problème, a-t-il esquivé. Je ne veux pas entrer là-dedans. Parler de l'argent à ce moment-là, c'est dégueulasse. » Encore sous le choc, Halilhodzic a préféré rendre hommage à l’attaquant victime d’un accident d’avion le 21 janvier.

L’anecdote d’Halilhodzic

« Il a fait l'unanimité par sa gentillesse, son travail, son abnégation, sa générosité, a décrit le technicien. Il y a beaucoup d'égoïsme dans le football, mais lui, c'était le contraire de ça. Tu ne pouvais qu'adorer ce garçon. Il est revenu nous saluer. D'autres sont partis sans nous dire au revoir. Je l'ai d'ailleurs chambré en lui disant qu'il n'avait jamais payé le champagne. Il m'a dit qu'il reviendrait un jour le payer, avec des bonbons, tout ça. C'est vraiment une tristesse profonde. » A noter que le FCN, qui a décidé d'enlever le maillot n°9, prépare un hommage spécial lors de la réception de Nîmes dimanche (15h).