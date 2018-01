FCN : En furie, Kita dégomme l'arbitrage de Charpon comme jamais

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Waldemar Kita, président du FC Nantes, après la défaite contre le PSG (0-1), marquée par des erreurs d'arbitrage de Monsieur Chapron : « C'est un arbitre gag... Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer dans une commission d'éthique, car on a le droit de rien dire... Je vais essayer de récupérer Diego Carlos, qui a pris un rouge. C'est quand même scandaleux de voir ça. On nous refuse un but, on donne un carton rouge pour rien... On ne sait pas où on est là... Au moins, on fait le tour du monde, toute l'Europe rigole... Il faut une révolution, et faire une école de l'arbitrage. Si j’ai parlé à Monsieur Chapron ? Non, il doit se reposer et se faire masser, et après on peut le voir, c'est comme ça maintenant. Pourtant il est en forme puisqu'il rigolait en sortant. J'attends le feu vert pour aller le voir, sinon, je vais me faire tuer... Non, c'est pas sérieux, c’est un gag. J’ai jamais vu ça... En principe, l’arbitre s’excuse. Je veux pas croire qu’il a fait exprès de mettre un tacle. Il faut trouver une solution, il y a un problème », a-t-il déclaré sur RMC.