FCN : En conflit avec les dirigeants, un attaquant annonce son départ

Dans : FC Nantes, Mercato.

En cas de changement d’entraîneur, les joueurs ont souvent l’habitude de s’entretenir avec leur nouveau mentor avant de décider de leur avenir. C’est probablement le cas au FC Nantes où l’on cherche toujours le successeur de Claudio Ranieri. Mais de son côté, Préjuce Nakoulma (31 ans) n’a pas besoin de patienter. Peu utilisé par le technicien italien cette saison (13 titularisations en L1), l’attaquant burkinabé a annoncé son départ à cause de ses relations avec ses supérieurs.

« Je peux le dire, je quitterai définitivement Nantes cet été, a confié le Canari dans des propos relayés par L’Equipe. D'ici peu, j'expliquerai en détail tous les problèmes que j'ai connus avec la direction du club depuis le jour de mon arrivée. Je tiens à remercier tous les supporters de Nantes et tous mes coéquipiers pour cette année et demie passée ici. » Rappelons que Nakoulma a encore un an de contrat au FCN.