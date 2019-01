FCN : Emiliano Sala a disparu, Bordeaux réclame déjà son argent !

Dans : FC Nantes, Mercato, Bordeaux, Ligue 1.

Avant le match Strasbourg-Bordeaux, samedi soir à la Meinau, les joueurs du club au scapulaire arboraient un maillot d'entraînement où l'on voyait le numéro 9 floqué Emi, le surnom d'Emiliano Sala, formé chez les Girondins et dont on n'a plus aucune nouvelle depuis lundi soir. Si ce geste est beau, dans les coulisses, des choses nettement moins agréables semblent se dérouler. En effet, selon Sud-Ouest, alors que les recherches doivent reprendre dans la Manche pour essayer de retrouver l'attaquant transféré il y a une semaine de Nantes à Cardiff, les dirigeants bordelais auraient déjà réclamé au FC Nantes la part qu'ils doivent toucher sur l'opération à savoir 50% du montant total du transfert.

Outre le côté expéditif de cette demande, on sait depuis samedi que les Canaris n'ont rien touché, Cardiff ayant gelé le paiement de la première partie du deal, attendant des éclaircissements sur les conditions de la disparition d'Emiliano Sala. Interrogé sur cette demande rapide et un poil choquante des Girondins de Bordeaux, Waldemar Kita a fermement refusé de polémiquer, expliquant que de son côté le FC Nantes n'avait pas réclamé son dû à Cardiff. « Je ne veux pas parler d’argent dans ce genre de situation dramatique. Dans ces cas-là, on ne réclame pas les choses. On verra ça après », a confié le président nantais, forcément très touché par ce drame.