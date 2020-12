FCN : Divorce chez les Kita à cause de Domenech !

Dans : FC Nantes.

A la surprise générale, le FC Nantes a fait le choix de Raymond Domenech afin de succéder à Christian Gourcuff.

La nomination de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est loin de faire l’unanimité chez les supporters. Du côté des légendes du FC Nantes, on n’est pas plus emballé par la venue à La Beaujoire de celui qui restera comme l’un des symboles du fiasco de Knysna. Dans les colonnes du journal L’Equipe, on apprend toutefois que le vestiaire n’est pas hostile à Raymond Domenech, et que son management paternaliste colle plus avec la personnalité des joueurs que le ton sec et autoritaire de son prédécesseur Christian Gourcuff. Cela étant, Raymond Domenech reste critiqué… y compris en interne.

Selon l’insider nantais Emmanuel Merceron, le directeur général du club Franck Kita s’est montré totalement désabusé au moment de la nomination de Raymond Domenech par son père, le président Waldemar Kita. « Je retiens surtout que 95% des JOUEURS qu'ils l'ont eu disent de lui qu'il était incompétent. Mais si pour toi on a pris un cador, alors c'est le top ! Ce n'est aucunement un pari. C'est un aveu de " on ne sait plus quoi essayer". Franck est totalement désabusé. Résolution 2021, j'essaierai de ne plus trop parler de Domenech. Pour ceux qui ont encore envie de voir le FC Nantes gagner sous lui, je vous le souhaite. S'il fait une remontée folle, pas nécessaire de venir m'insulter, ça ne changera en RIEN mon avis sur ce mec et Kita. S'il nous fait plonger, je ne viendrai pas non plus pavoiser. Toute façon pour la presse nationale, ce sera de la faute de l'effectif et de Kita. J'essaierai de ne plus accorder de temps à cette mascarade à savoir le coach Domenech en lui-même » a lancé l’insider, dont l’avis sur Raymond Domenech est extrêmement tranché. C’est peu de le dire…