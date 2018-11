FCN : Denis Balbir n'a peur de rien, il compare Sala à Cavani !

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Avec déjà 11 buts en Ligue 1 cette saison, Emiliano Sala crève l’écran du côté de Nantes. Au moment où certaines formations aimeraient pouvoir compter sur un grand attaquant pour atteindre leurs objectifs, Vahid Halilhodzic peut s'appuyer sur un joueur atypique dont l’efficacité est redoutable. Pourtant, l’Argentin est souvent moqué pour sa maladresse. Une étiquette injuste selon Denis Balbir, lequel a clamé tout son amour pour Emiliano Sala, allant jusqu’à oser une comparaison avec Edinson Cavani. Toutes proportions gardées, pourquoi pas, après tout.

« Maintenant le plus dur pour Emiliano Sala sera d’être constant sur la saison. Jusqu’à présent, l’Argentin n’a jamais vraiment été dans la régularité. Est-ce qu’il le sera cette fois-ci ? Emiliano Sala est avant tout un joueur atypique qui se retrouve sur un nuage actuellement. Il ne faut surtout pas qu’il craigne la rechute, qu’il se mette à douter de lui. Avec lui, Nantes a la chance d’avoir un joueur différent. Un profil longiligne, à part dans le football moderne. C’est un attaquant qui sent bien le jeu et qui sait se placer. A mon sens, il souffre de l’étiquette un peu injuste de joueur maladroit. Oui, il a raté des buts faciles. Comme Edinson Cavani en rate aussi sans que l’on remette en cause ses qualités. Quel attaquant ne rate pas d’occasions ? Je trouve que les réflexions qu’on entend parfois sur lui sont dures. Certes, il n’a pas forcément l’allure d’un grand buteur mais il en a les statistiques » a lâché le journaliste sur But Football Club. Les supporters nantais s’amuseront certainement de cette comparaison audacieuse qui n’avait encore jamais été osée.