FCN : Coupe d’Europe, argent, pouvoir… Coach Vahid ne rigole plus

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2020, Vahid Halilhodzic n’est pas du tout certain de rester au FC Nantes la saison prochaine.

Fatigué par cette saison éprouvante, l’entraîneur des Canaris a toutes les raisons de fuir à la fin de l'exercice. A commencer par ses relations difficiles avec Waldemar Kita, le président qui ne partage pas toujours ses idées. Si le patron du club nantais souhaite conserver son coach, il faudra donc faire quelques concessions. Et pas des moindres au vu des conditions fixées par Halilhodzic.

« Nantes sans coupe d’Europe, ce n’est pas intéressant, a prévenu le Bosnien. Il faut un projet sportif et la construction d’une équipe compétitive. Il faut aussi des moyens économiques pour avoir des bons joueurs qui apportent un plus. C’est ça qui m’intéresse. Si j'ai envie de continuer ? S’il y a un projet pour réussir mes idées et si on écoute Vahid, pourquoi pas ? Il faut que le club trouve les moyens pour avoir cette ambition. Le chantier est énorme, énorme. » Les deux hommes trouveront-ils un terrain d’entente ? Cela paraît assez compliqué…