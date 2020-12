FCN : Coup de tonnerre à Nantes, Kita prêt à partir !

Dans : FC Nantes.

Président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita serait prêt à quitter le club, comme il l'a confié à Ouest-France.

En grande difficulté cette saison, les Nantais pointent à une laborieuse 14e place. Le bilan des Canaris est terrible : sur les quatre derniers matchs, deux matchs nuls et deux défaites. Une situation qui a finalement coûté sa place à Christian Gourcuff, limogé en début de semaine. Si la piste Patrick Vieira est évoquée, celle menant à Laurent Blanc est désormais à oublier. Plus que l'entraîneur, le problème semble être plus profond à Nantes. Dans une interview accordée à Ouest-France, Walderma Kita a déclaré être prêt à quitter la présidence du FC Nantes.

« Moi, je suis prêt à ouvrir le capital, prêt à partir. Je ne m'accroche pas. Par contre, j'essaie de ne pas laisser le club dans la merde. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes après. D'une certaine façon, on veut ma peau. Mais je veux bien qu'ils puissent l'avoir, ce n'est pas un problème mais que ces gens-là assument après ! Qu'ils assument...» a déclaré l'homme de 67 ans. Au club depuis 2007, le Franco-Polonais a toujours eu une relation conflictuelle avec le supporters. Connu pour son caractère sulfureux, le Président a connu 14 entraîneurs depuis qu'il est à la tête du FC Nantes. Pour l'heure, c'est Patrick Collot, nommé entraîneur par intérim, qui aura pour rôle de redresser l'équipe première. À seulement quelques points du premier relégable, les Nantais devront certainement lutter pour le maintien jusqu'à la fin de la saison.