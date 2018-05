FCN : Coup de coeur à Nantes, le successeur de Ranieri se rapproche

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Ce n’est un secret pour personne, Claudio Ranieri ne sera plus l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine.

Moins impliqué par rapport au début de saison, l’Italien cache difficilement son départ programmé. En attendant l’officialisation du divorce, le club nantais cherche son successeur parmi tous les noms récemment évoqués. On parle notamment de Jürgen Klinsmann ou de Patrick Vieira, même si Jocelyn Gourvennec était annoncé comme la priorité des Canaris.

Et cela se confirme suite à l’entretien entre la direction et le technicien breton qui s’est très bien passé, raconte le site de 20 Minutes. L’ancien milieu de Nantes (1995-1998) aurait séduit les dirigeants Waldemar et Franck Kita. De plus, le coach passé par Guingamp a le soutien de nombreux salariés et formateurs à la Jonelière. Avec son adjoint Eric Blahic et son préparateur physique Kevin Plantet, Gourvennec serait déjà à la recherche de son futur entraîneur des gardiens. Visiblement, sa nomination est en bonne voie.

Gourvennec dans les prochains jours ?

Nantes devrait donc écarter les autres candidatures comme celle d’un coach mystère que la direction s’apprête à rencontrer (pour rien). Mais aussi celle de l’Espagnol Gerard Lopez Segu qui manque d’expérience après son passage chez la réserve du Barça. Enfin, Miguel Cardoso, l’entraîneur portugais de Rio Ave, reste une piste crédible en cas d’échec pour Gourvennec, libre depuis son licenciement à Bordeaux en janvier dernier, et qui pourrait trouver un accord avec Nantes dans les prochains jours.