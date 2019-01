FCN : Ce sale coup de Kita à 22 ME, Halilhodzic ne va pas aimer

Dans : FC Nantes, Mercato.

A mi-saison en Ligue 1, Emiliano Sala (28 ans) a inscrit la moitié des 24 buts du FC Nantes. C’est dire à quel point l’attaquant est indispensable à son équipe.

Avec cette statistique, on comprend mieux pourquoi Vahid Halilhodzic souhaite absolument conserver l’ancien Girondin. Reste à savoir si l’entraîneur des Canaris obtiendra gain de cause. Rien n’est moins sûr compte tenu des intentions de Waldemar Kita. En effet, le président nantais se démène pour transférer Sala à Cardiff City au meilleur prix possible. D’après L’Equipe, un accord aurait finalement été trouvé à hauteur de 22 millions d’euros (dont la moitié sera versée à Bordeaux).

Seulement voilà, l’Argentin n’est pas intéressé et refuse même d’étudier la proposition. De quoi faire capoter le plan de Waldemar Kita, qui tente de le convaincre par tous les moyens, et notamment en mettant l’accent sur le montant de son futur salaire s’il accepte de rejoindre le pensionnaire de Premier League. Autant dire que le dirigeant souhaite expédier son avant-centre sous contrat jusqu’en 2020, et dont la valeur diminuera l’été prochain étant donné qu’une prolongation n’est pas d’actualité.