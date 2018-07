FCN : Ce défenseur de Nantes fait saliver le FC Séville !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après le départ de Clément Lenglet au FC Barcelone, les dirigeants de Séville vont devoir s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Le club andalou avait fait de l’international croate Caleta-Car sa priorité, mais le défenseur du RB Salzbourg va, sauf retournement de situation, s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. A la surprise générale, le FC Séville viserait un défenseur de Ligue 1 pour combler cet échec. Selon les informations de Sport, Nicollas Pavois est dans la short-list !

L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a un profil qui serait particulièrement apprécié par l’état-major espagnol. En effet, Nicolas Pallois serait peu coûteux et son recrutement permettrait d’apporter de l’expérience à l’arrière garde andalouse. De plus, il serait ainsi possible de réinvestir l’argent récolté lors de la vente de Clément Lenglet pour renforcer d’autres lignes. Une information qui risque tout de même de surprendre dans l’Hexagone. Car si Nicolas Pallois est un bon défenseur de Ligue 1, il n’a jamais été considéré comme l’un des meilleurs à son poste, notamment à l'occasion de son passage mitigé à Bordeaux. Et Séville n’a pas vraiment l’habitude de réaliser ce genre de coup…