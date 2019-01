FCN : Cardiff relance le suspense sur le cas Emiliano Sala !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi matin, Ouest-France annonçait que les négociations entre le club de Cardiff et le FC Nantes pour un éventuel transfert d'Emiliano Sala étaient rompues, la formation galloise ayant revu sa proposition à la baisse, puisque le deal annoncé à 22ME était subitement tombé à 15ME. Mais de l'autre côté de la Manche, Sky Sports indique cet après-midi que le club de Premier League a confiance concernant une fin heureuse dans le dossier de l'attaquant italo-argentin du FC Nantes, et que les dirigeants de Cardiff pensent même pouvoir rapatrier Emiliano Sala d'ici le match de samedi contre Newcastle. Pour réussir à inverser la tendance, ils auraient fait une nouvelle offre de 20ME à Waldemar Kita. On devrait en savoir plus dans la foulée du match entre Nîmes et Nantes, ce mercredi soir.