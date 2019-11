FCN : Ben Arfa à Nantes, les négociations reprennent !

Dans : FC Nantes.

Hatem Ben Arfa n'a pas totalement fermé la porte au FC Nantes, même si les négociations ont été stoppées brutalement ces derniers jours. Les deux camps ont repris les discussions.

Le dossier Hatem Ben Arfa est compliqué, très compliqué même, et du côté de Nantes on s’en est rendu compte. Alors que les Canaris avaient transmis une offre pour recruter l’ancien rennais, ce dernier a lui refusé cette proposition et l’on semblait devoir en rester là, même si Christian Gourcuff avait discuté avec Hatem Ben Arfa. Mais ce lundi, SoccerLink redistribue les cartes en affirmant que les négociations vont reprendre, même si le climat s’est singulièrement tendu du côté du FC Nantes. A la fois parce que Franck Kita ne veut pas de Ben Arfa, mais aussi compte tenu de la relation entre Waldemar Kita et Christian Gourcuff suite à la défaite nantaise dimanche à Bordeaux.

Et le site spécialisé de préciser les choses. « Les discussions entre Ben Arfa et W.Kita devraient reprendre. HBA est toujours emballé par Nantes mais possède aussi d'autres pistes en Europe. Certains dirigeants, dont Franck Kita, sont contre sa venue. Climat tendue entre WK et Gourcuff après la défaite à Bordeaux », explique SoccerLink, qui semble moyennement confiant concernant la venue d’Hatem Ben Arfa à Nantes. Quoi qu'il en soit, les choses devraient rapidement évoluer dans cette opération, que ce soit positivement ou non.