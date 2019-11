FCN : Ben Arfa à Nantes, Gourcuff joue au roi du silence

Dans : FC Nantes.

Christian Gourcuff (entraîneur du FC Nantes après la défaite face aux Girondins de Bordeaux 2-0) : « Sur un contre, on prend le premier but, qui nous met un peu la tête sous l'eau. Et le deuxième au retour des vestiaires, ça change la donne. On a encore une immaturité qui fait qu'on a lâché le match. Cette deuxième mi-temps est très frustrante, il faudra s'en souvenir. On a senti qu'on ne pouvait pas revenir et on perd le fil en jouant de manière désordonnée et individuelle. Ben Arfa ? Je peux vous parler du match, c'est tout. Ça vous perturbe vous, pas nous. On ne va pas faire de la psychologie en permanence ».