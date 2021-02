FCN : À peine arrivé, Domenech déjà en sueur à Nantes

Dans : FC Nantes.

Arrivé sur le banc du FC Nantes en janvier dernier, Raymond Domenech serait déjà sur la sellette après une nouvelle défaite contre Monaco.

Après plus de 10 ans sans poste, Raymond Domenech connaît des débuts difficiles au FC Nantes. Face à l'AS Monaco dimanche soir, l'entraîneur a connu un cinquième match sans victoire, une première dans l'histoire du club pour un nouvel entraîneur. Après le match, il avouait être inquiet. « Je suis inquiet parce que dans notre situation et avec le calendrier qui arrive, ce n’est pas l’autoroute, mais plutôt l’Alpe d’Huez qui se présente. Mais c’est dans la difficulté que l’on voit les ressources d’une équipe et je pense que ma formation en a » a déclaré le technicien. Au-delà du sportif, l'homme de 69 ans ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire, comme en témoigne un premier clash survenu avec Kader Bamba.

D'après les informations de 20 Minutes, les dirigeants nantais trouveraient que l'attitude de Raymond Domenech manque de sérieux. Lundi dernier, l'entraîneur était tout simplement absent d'un décrassage puis d'une réunion de crise, le tout pour une escapade en famille à Paris ! Une attitude qui aurait fortement déplu aux cadres du vestiaire. La direction nantaise reproche également à son coach d'être trop laxiste avec ses joueurs. Actuellement 17e de Ligue 1, le FCN s'attend à lutter jusqu'à la fin de saison pour son maintien dans l'élite. Avec Raymond Domenech à sa tête ? Rien n'est moins sûr. L'ancien sélectionneur des Bleus pourrait bien (déjà) jouer sa tête lors des prochains rendez-vous du club face à Saint-Etienne et Lille.