Nantes ‍: Luis Castro se blesse gravement au genou

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a confié les rênes de son équipe première à Luis Castro. L'entraîneur portugais a de grands projets avec les Canaris mais doit faire face à une mauvaise nouvelle qui va contrecarrer les plans nantais...

Le FC Nantes sait que cette saison sera compliquée mais a néanmoins des espoirs de se maintenir rapidement en Ligue 1. Pour ce faire, les Canaris comptent sur le talent de Luis Castro. L'entraineur portugais a connu sa première victoire sur le banc nantais il y a quelques jours et veut bâtir les fondations de ses futurs succès. Mais il doit déjà faire face à un contre-temps malheureux. En effet, Luis Castro vient de se blesser assez sérieusement pendant un entrainement...

Luis Castro, la vilaine blessure qui inquiète le FC Nantes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

Ces dernières heures, Luis Castro s'est en effet blessé lors d'un match improvisé sur les terrains de la Jonelière. L'ancien de Dunkerque sait déjà qu'il souffre d'une entorse du genou mais doit passer des examens complémentaires dans les prochaines heures. Ce qui est craint par le staff médical du FC Nantes ? Une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui pourrait donc l'éloigner du banc canari pendant quelques mois. Pas forcément une bonne nouvelle pour un groupe qui a besoin de repères cette saison en championnat. A noter que Luis Castro n'est pas le seul entraîneur de Ligue 1 à s'être blessé ces dernières heures. C'est aussi le cas de Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain est tombé en vélo en région parisienne et souffre d'une fracture de la clavicule. L'Espagnol subira une opération rapide pour le soigner. Mais lui-aussi devrait donc manquer quelques semaines de compétition. En espérant que leur rétablissement se fasse le plus rapidement possible pour leur club respectif.