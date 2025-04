Nantes ‍: Kombouaré trahit finalement Alban Lafont

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Touché contre Rennes, Anthony Lopes risque de manquer la réception du PSG mardi soir. Alban Lafont pouvait espérer revenir dans les buts nantais. Néanmoins, Patrik Carlgren sera privilégié malgré son entrée moyenne dans le derby.

Une tuile au mauvais moment et au mauvais endroit pour le FC Nantes. En plein sprint final pour le maintien en Ligue 1, les Canaris ont vu Anthony Lopes se blesser vendredi soir à Rennes. L'ancien gardien de l'OL a pris une vilaine béquille contre le voisin breton et sa participation face au PSG mardi soir est sérieusement menacée. L'absence du Portugais pourrait bénéficier à Alban Lafont. Titulaire pendant plusieurs années à Nantes, il a été écarté par Antoine Kombouaré en novembre à cause de prestations moyennes. Patrik Carlgren avait pris sa place et Lafont s'est même retrouvé en équipe réserve quand Lopes est arrivé.

Nantes misera sur Carlgren mardi, pas sur Lafont

Toutefois, Alban Lafont a repris espoir de revenir sur les terrains de Ligue 1 après le derby raté de Carlgren. Le Suédois a notamment concédé le but de la victoire sur une faute de main grossière. Selon Ouest-France, « le pessimisme règne en interne concernant Carlgren » mais le Suédois a « de bonnes chances de retrouver Paris » malgré tout. Un choix étonnant dans le chef d'Antoine Kombouaré malgré les tensions passées avec le clan Lafont au dernier mercato.

Nantes : Kombouaré rassuré, Lafont est prêt pour le PSG https://t.co/qL9LiV7G1t — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

En effet, l'entraîneur nantais a été dithyrambique au sujet de son ancien gardien titulaire après le derby. « Je suis très content de son attitude, de son comportement. […] C’est un grand professionnel. Il travaille sans état d’âme », avait-il indiqué en conférence de presse d'après-match. Les efforts d'Alban Lafont n'ont donc pas été suffisants pour affronter le PSG. A moins qu'Antoine Kombouaré ne soit un peu superstitieux. Le Kanak n'a pas oublié le match aller durant lequel Patrik Carlgren avait écœuré les attaquants parisiens pour sa première titularisation. Nantes avait alors arraché un bon nul 1-1 au Parc des Princes.