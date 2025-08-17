FC Nantes ‍: Kita change d'avis pour Matthis Abline

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Le FC Nantes débute ce dimanche soir sa saison de Ligue 1 contre le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Présent dans le groupe de Luis Castro, Matthis Abline ne sait pas encore s’il restera du côté de la Loire-Atlantique cet été. Waldemar Kita a par ailleurs réduit ses demandes pour le transfert du joueur.

C’est l’une des dernières interrogations du FC Nantes sur ce mercato estival. Matthis Abline sera-t-il toujours nantais à la fin du mois d’août ? Auteur d’une saison solide l’an passé (11 buts et deux passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues), le joueur est convoité. Mais le président nantais Waldemar Kita a fixé la barre assez haute concernant le prix de l’international espoirs français. Kita a par ailleurs déjà refusé une offre de 25 millions d’euros en provenance du Paris FC. Récemment dans le journal l’Equipe, le président du club de Loire-Atlantique avait fixé le prix de l’ancien rennais à 50 millions d’euros. L’offre a été revue à la baisse dernièrement.

Abline, c’est 40 millions d’euros

Waldemar Kita dans le JDD au sujet de Matthis Abline :



« J’ai défini un prix pour le transférer : 40 millions d’euros. Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n’achète pas. Je n’ai pas besoin de vendre le joueur mais de le garder. » pic.twitter.com/ORFENDWxfF — Ablinho 🔰 (@Ablinhoo) August 16, 2025

Dans le JDD, Kita a évoqué le cas de Matthis Abline dans le cadre de l’avant match face au Paris Saint-Germain. Le président nantais a été clair, 40 millions d’euros. « J'ai défini un prix pour le transférer : 40 millions d'euros. Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n'achète pas. Je ne force personne. Je n'ai pas besoin de vendre le joueur, mais de le garder. Mon fils (Franck, directeur général) et moi, on l'a vraiment soutenu alors que certains entraîneurs connus n'en voulaient pas. C'est un super gamin et il a de super parents. Il est reconnaissant, il a une bonne mentalité. Mais je ne peux pas maîtriser son entourage », précise-t-il. L’avenir de Matthis Abline reste donc flou, mais son prix lui est désormais bien connu de tous.