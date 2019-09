Emiliano Sala : Nantes heureux du verdict de la FIFA

Dans : FC Nantes, Info.

Ce lundi, la FIFA a donné raison au FC Nantes dans l’affaire du transfert forcément très commenté d’Emiliano Sala à Cardiff City.

Le club de Loire-Atlantique exigeait que les Britanniques paient la première indemnité de 6 ME dans le cadre du transfert de l’ancien Nantais, tragiquement décédé deux jours après la signature de son contrat à Cardiff City. Interrogé par L’Equipe, le cabinet d’avocats défendant les intérêts du FC Nantes a salué la décision de la FIFA, qui a indiqué que Cardiff devait payer les 6 ME.

« C’est une décision satisfaisante qui correspond à nos attentes. Elle signifie que le contrat est valable et qu’il faut l’exécuter. Justice est faite. Il n’y avait aucune raison de remettre en cause les engagements fermement souscrits. C’est une étape très importante, même si l’on sait qu’il y a des recours et que la bataille n’est pas définitivement terminée. Et on le regrette » a indiqué le cabinet d’avocats, qui indique qu’il est possible que Cardiff City fasse appel de cette décision. La guerre n’est donc pas terminée…