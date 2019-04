Emiliano Sala : Nantes de plus en plus écoeuré par Cardiff

Dans : FC Nantes, Foot Europeen.

Depuis le dramatique accident d'avion qui a provoqué la mort d'Emiliano Sala, le club de Cardiff dépense beaucoup de temps et d'argent à monter un dossier dont la formation de Premier League espère qu'il lui permettra de ne pas payer le transfert de l'attaquant argentin au FC Nantes. Alors que les avocats de Cardiff s'apprêtent à transmettre leurs arguments à la FIFA, qui va plancher sur ce sujet forcément très sensible, du côté des Canaris on ne masque plus une véritable rancoeur face à l'attitude du club gallois, qui avait officialisé sur son site officiel la signature d'Emiliano Sala et tente désormais de prouver le contraire.

Dans L'Equipe, un proche du FC Nantes confie que tout cela ne repose sur aucun élément sérieux. « Nous sommes totalement sereins. Cardiff fait dire quelque chose à cette clause qu’elle ne dit pas. Notre position est claire et n’a jamais varié : le Certificat International de Transfert (CIT) en date du lundi 21 janvier, à 17h30, fait foi qu’Emiliano Sala n’était plus un joueur de Nantes, mais de Cardiff City. Nous serions surpris que les arguments variables du club gallois émeuvent les juristes de la FIFA, explique cette source nantaise, qui s’étonne aussi que le club de Cardiff ose mêler le club de L1 au choix fait pour choisir l’avion et le pilote qui devaient ramener l’attaquant argentin de Nantes à Cardiff. C’est invraisemblable. Le FC Nantes n’a aucune responsabilité dans l’organisation de ce vol. Le seul mandat dont disposait Mark McKay était de négocier la mutation du joueur. »