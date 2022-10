EL : Nantes coule en Allemagne

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Barbet

3e journée de l'Europa League

Stade : Europa-Park Stadion

Score : Fribourg 2-0 Nantes

Buts pour Fribourg : Daniel-Kofi Kyereh (48e) Vincenzo Grifo (72e)

Dans le dur en Ligue 1, les Nantais avaient l'espoir de se relancer avec une belle performance sur la scène européenne. Mais face au co-leader surprise de la Bundesliga, la formation d'Antoine Kombouaré a pris l'eau en deuxième période et s'incline logiquement. Alban Lafont a évité le pire pour les Canaris qui ont raté de nombreuses occasions en fin de match. Nantes est troisième du groupe avec 3 points et n'a plus le droit à l'erreur pour espérer une qualification pour le prochain tour.