Douglas Augusto quitte Nantes et signe à Krasnodar

Le FC Nantes a officialisé ce samedi le départ de Douglas Augusto. Même si les Canaris ne le précisent pas, ce dernier s'est aussitôt engagé avec le club russe du FC Krasnodar pour les trois prochaines saisons.

Douglas Augusto quitte le FC Nantes.



Douglas a toujours défendu nos couleurs avec intensité et détermination. Par sa combativité et son état d’esprit irréprochable, il s’est imposé comme un élément clé de l’équipe et un modèle de professionnalisme.



Obrigado por tudo, Douglas 🇧🇷 pic.twitter.com/AIo3EIyjTd