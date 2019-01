Disparition : Le terrible aveu d’Emiliano Sala sur son avion avant le crash

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Voilà désormais plus de 24 heures que l’avion d’Emiliano Sala, parti de Nantes pour Cardiff, a disparu des radars au large de l’île de Guernesey, au-dessus de la Manche. Malgré l’activité des secours, les recherches n’ont rien donné ce mardi et le pessimisme est de mise. Le probable crash de l’avion dans la mer ne laisse que peu de chances de survie à l’attaquant argentin et à l’autre personne à bord. Un scénario terrible que Sala avait presque pressenti au moment de rentrer à bord du petit avion de tourisme, un Piper Malibu, selon ses proches. En effet, dans un entretien à l’émission de radio Las Voces Del Futbol, Diego Rolan, ancien coéquipier de Sala à Bordeaux, a avoué que l’Argentin ne sentait pas du tout ce trajet dans ce petit appareil.

« Emiliano a envoyé un message à un des amis argentins avant que l'avion ne décolle et il a senti ce qui allait se passer. Il lui a dit qu’il avait peur, à propos de l'avion. ‘J’ai peur, l'avion a l'air de tomber en morceaux, si ne nous voyons plus dans 1h30 tu sais déjà ce qu’il s’est passé’ , et c'est ce qu'il s'est passé », a ainsi confié, selon Diego Rolan, l’ancien du FC Nantes à un groupe d'amis sur une application quand il entrait dans l’avion, signe que Sala avait visiblement un très mauvais pressentiment, ou une grande inquiétude, sur le déroulement de ce vol alors que la météo était annoncée pourtant comme clémente. De plus, selon 20 Minutes, Emiliano Sala avait déjà eu un gros coup de chaud avec le vol aller, confiant à certains de ses amis nantais, dont Nicolas Pallois, qu’il ne s’était pas du tout senti en sécurité lors de ce premier trajet de Cardiff à Nantes, quelques heures plus tôt.