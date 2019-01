Disparition de Sala : Une collecte de fonds lancée pour reprendre les recherches

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Foot Mondial.

Alors qu'Emiliano Sala est toujours porté disparu avec le pilote d'avion David Ibbotson depuis lundi soir, le gouvernement argentin et ses proches s'organisent pour poursuivre les recherches.

Après trois jours de recherches intenses, la police de Guernesey a décidé d'arrêter toute action au-dessus de la Manche. Ces dernières vingt-quatre heures, le lieu où l'avion de Sala a disparu des radars, alors qu'il rejoignait son nouveau club de Cardiff après un ultime passage à Nantes, n'a donc pas été fouillé. Mais les recherches devraient bientôt reprendre. Pas avec la police anglaise, mais via un organisme privé et spécialisé. Soutenus par le Ministère des Affaires Etrangères de la République argentine, les proches de Sala ont même lancé une collecte de fonds.

« Une initiative soutenue par l'UNFP et par son homologue anglais. Avec un objectif clair : récolter quelque 150 000 euros pour permettre à un organisme spécialisé de poursuivre les recherches au large de Guernesey. Ce montant a été fixé selon des critères précis. À savoir de 7 000 à 12 000 euros de journée de recherche. En pareil cas, l'organisme prévoit une durée de recherche de trois à douze jours. En fonction des conditions météorologiques, cette durée pourra se prolonger et donc le montant de la facture gonfler quelque peu. Une somme de 20 000 euros a été prévue, en plus, pour la récupération éventuelle de l'appareil. L'opération sera menée par David Mearns, un anglo-américain, spécialiste depuis deux décennies de ce type de mission de recherches », explique L'Equipe. L'énorme mouvement sur les réseaux sociaux, appelant à relancer les recherches pour retrouver Sala, aboutit donc sur des actes concrets, puisque de grandes figures du football mondial « ont déjà fait savoir qu'ils allaient soutenir cette initiative ». Un très joli geste pour la famille Sala.