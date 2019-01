Disparition de Sala : Rongier refuse toute minute de silence

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Capitaine du FC Nantes, Valentin Rongier s’est adressé aux supporters ce jeudi en marge de l’entrainement des Canaris.

Les joueurs nantais, forcément touchés par la disparition d’Emiliano Sala qui venait de les quitter pour rejoindre Cardiff, ont pour certains très mal vécu cet évènement, l’attaquant argentin étant revenu à Nantes pour saluer ses copains une dernière fois lors d’un court passage le week-end dernier. En quelques mots, Valentin Rongier a donc pris la parole pour évoquer cette situation qui provoque toujours une vive émotion à Nantes, où l’espoir d’une bonne nouvelle qui serait même un miracle n’a pas totalement disparu.

« C’est très très difficile de venir vous parler, mais on est tous unis et solidaires et on espère que vous allez faire pareil. C’est pour ça qu’on va pas faire de minute de silence ou d’applaudissements, parce qu’on garde de l’espoir. Et tant qu’il n’y aura pas de corps, de possibilité de faire le deuil, et bien on va respecter la volonté de la famille et puis on va continuer d’y croire jusqu’au bout. C’est juste quelques mots pour vous dire tous ensemble que c’est une étape qui est dure à surmonter pour tout le monde, y compris pour vous qui faites partie de la famille du FC Nantes, mais on est tous ensemble », a expliqué le milieu de terrain de la Maison Jaune, venu avec l’ensemble du groupe professionnel pour faire passer ce message auprès des supporters.