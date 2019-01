Disparition d'Emiliano Sala : Les recherches ont repris à 8h30

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Premier League.

Ce mercredi matin, près de 36 heures après la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff, les autorités de Guernesey ont annoncé que les recherches avaient repris à 8h30.

« Nous avons repris les recherches. Deux avions ont décollé et ils effectueront des recherches dans une zone ciblée qui, à notre avis, est la plus susceptible d’être celle où nous trouverons quoi que ce soit, sur la base de l'examen des marées et de la météo depuis la disparition de l’avion. Les zones côtières autour d’Aurigny ainsi que les rochers et les îlots seront également fouillés via les airs », a prévenu la police de Guernesey. Bien évidemment, il n'y a plus réellement d'espoir de retrouver vivant Emiliano Sala et le pilote expérimenté du Piper Malibu.