Disparition d'Emiliano Sala, des détails effrayants contre le pilote !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Tandis que la famille d'Emiliano Sala est arrivée en Europe afin de relancer les recherches en Manche, avec notamment la possibilité qu'un sous-marin inspecte les fonds autour de Guernesey pour retrouver l'avion où avait pris place l'attaquant, Ouest-France fait de terribles révélations sur les conditions de vol. Le quotidien régional affirme notamment que David Ibbotson, le pilote du Piper Malibu qui transportait Emiliano Sala, avait déposé deux plans de vol et qu'il a fait des choix désastreux qui ont très certainement provoqué le drame lundi dernier.

Dans des documents que OF s'est procuré, on apprend que le pilote anglais avait d'abord prévu un vol Nantes-Cardiff à 9h du matin, et un autre à 20h, mais que pour les deux plans, il s'agissait d'un vol à vue. « Or là c’était suicidaire, étant donné les conditions météorologiques de la nuit du lundi au mardi , confie Eric Denieul, un spécialiste du monde aéronautique qui précise que David Ibbotson n'avait pas la licence de vol avec les instruments. Si vous voulez voler aux instruments, le mieux est de monter en altitude, et non pas descendre, pour essayer de récupérer une masse d’air plus confortable. Il a fait le contraire en demandant à descendre et a mis l’avion en difficulté… »

Et pour mieux témoigner de l'amateurisme de cette opération, on apprend que le vol a été préparé à l'aide d'une banale application Iphone, pas considérée comme d'une fiabilité absolue et que le pilote s'est trompé dans l'immatriculation du Piper utilisé pour le transport d'Emiliano Sala. « Quand on part sur 500 km, et qu’on va survoler la Manche dans sa partie la plus large, on fait les choses sérieusement », constate Eric Denieul, qui pense que le givre aurait pu provoquer le crash final de l'avion. Accablant.