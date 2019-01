Des débris de l'avion où était Emiliano Sala retrouvés sur une plage française !

Ce mercredi après-midi, Sky Sports annonce que la Direction des Enquêtes sur les Accidents Aériens en Grande-Bretagne a confirmé avoir retrouvé des débris qui appartiendraient à l'avion où Emiliano Sala avait pris place le lundi 21 janvier dernier au départ de Nantes pour rejoindre Cardiff où il avait signé 48 heures avant. Plus précisément, il s'agit notamment de deux coussins qui proviendraient du Piper Malibu disparu des radars peu après 21h alors qu'il était à proximité de l'île anglo-normande de Guernesey. Ces débris auraient été retrouvés sur une plage des côtes françaises indique de son côté l'Agence France Presse.

The Air Accidents Investigation Branch says two seat cushions have been found which are likely to have come from the plane carrying missing Cardiff City footballer Emiliano Sala