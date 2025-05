Christophe Galtier proche du FC Nantes ‍?

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouvel entraîneur après le licenciement d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes se montre ambitieux. Le président des Canaris Waldemar Kita rêve de nommer le Français Christophe Galtier, désormais libre sur le marché des coachs.

Il n’est pas encore temps d’évoquer le mercato du FC Nantes. Avant l’ouverture du marché des transferts, le club de Waldemar Kita devra déjà nommer un nouvel entraîneur. Le président et propriétaire des Canaris a effectivement défini un profil pour le successeur d’Antoine Kombouaré, licencié malgré le maintien décroché en toute fin de saison.

Kita rêve de Galtier

« Un nouveau cycle est nécessaire, annonçait le dirigeant pour justifier son choix. C'est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l'avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation. » Sur la base de ces critères, le FC Nantes étudie les pistes menant à Pierre Sage, Luis Castro et Vitor Bruno, sans écarter la solution interne Ahmed Kantari. Mais ces dossiers en cours n’empêchent pas Waldemar Kita d’envisager un profil encore plus ambitieux.

D’après le journaliste Emmanuel Merceron, le patron nantais rêve d’installer Christophe Galtier sur le banc. La porte s’est ouverte ce mercredi puisque le coach français, qui a refusé de prolonger son contrat à Al-Duhail, vient d’officialiser son départ. Apparemment, sa vie au Qatar n’est pas en cause puisque l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain parle d’une « expérience extraordinaire pour ma famille, pour moi. Sur le plan familial, on a découvert des gens qui nous ont bien accueillis, avec une grande hospitalité. »

شُكراً لك.. ❤ Merci beaucoup, Christophe Galtier pic.twitter.com/Ift4oLCCHx — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 27, 2025

Son choix vient peut-être de la compétitivité du championnat local. « Sur un plan professionnel et sportif, évidemment que c'est totalement différent de l'Europe, a-t-il comparé. (…) Le championnat du Qatar était à un certain niveau il y a quelques saisons. Aujourd'hui le niveau est beaucoup plus élevé et la compétition est très difficile. » Insuffisant pour retenir Christophe Galtier qui pourrait vite recevoir un coup de fil de Waldemar Kita, l’homme qui avait convaincu Sergio Conceição ou encore Claudio Ranieri.