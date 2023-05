Bourreau de Nantes, Der Zakarian enfile sa tenue de supporter

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Nantes a coulé à domicile en perdant 3-0 contre Montpellier. Toujours relégables, les Canaris ont peut-être perdu le match de trop face à leur ancien entraîneur Michel Der Zakarian. Sans pitié sur le terrain, ce dernier soutient quand même son club formateur.

Deux ans après, l'histoire s'est répétée au stade de la Beaujoire pour Nantes. Lors de la 38e journée en 2021, Montpellier avait envoyé Nantes en barrages pour le maintien après un succès 2-1. Michel Der Zakarian était déjà sur le banc héraultais et avait apprécié cette victoire obtenue au détriment de son ancien président Waldemar Kita. Toujours en froid avec le franco-polonais, Der Zakarian n'a pas été plus conciliant cet après-midi. Alors que Nantes 17e est relégable, Montpellier s'est baladé à la Beaujoire 3-0. A deux journées de la fin, les affaires nantaises se compliquent sérieusement alors qu'aucun barrage ne pourra cette fois-ci les sauver après le championnat.

Der Zakarian triste pour Nantes, il espère son maintien

Si Der Zakarian et son équipe ont su faire le travail avec professionnalisme, l'entraîneur n'en reste pas moins un homme attaché aux Canaris. Joueur du club pendant 8 ans et entraîneur pendant 5 ans, il a gardé des sentiments pour le FC Nantes malgré son départ difficile en 2016 et les relations restées tendues avec Kita. Il a tenu à soutenir son club de cœur au micro d'Amazon Prime Vidéo après le match de samedi.

Réagissant aux propos de Samuel Moutoussamy dans lesquels ce dernier estimait que son équipe n'était pas morte, Der Zakarian a approuvé ce constat. Il pense que Nantes peut se sauver et il le souhaite bien entendu. « Ils sont pas encore en Ligue 2. Il y a encore deux matchs derrière et Auxerre n’est qu’à un point. A eux de faire le travail qu’il faut, que ce soit le week-end prochain ou au dernier match contre Angers. […] J’espère qu’ils vont rester en Ligue 1. Quand on voit le public à la Beaujoire, le stade qu’il y a, les infrastructures qu’il y a au club, Nantes c’est un grand club de notre championnat », a t-il indiqué avec retenue. Cependant, s'il manquait des points aux Nantais au soir de la 38e journée, Michel Der Zakarian et Montpellier auraient une part de responsabilité dans la relégation du FC Nantes. Heureusement, entre Kita et lui, le premier cité sera bien plus visé par les supporters.