ASSE ‍: Davitashvili à Nantes, le prix a changé

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Zuriko Davitashvili ne veut pas rester à l’ASSE et l’ailier géorgien ne manque pas de sollicitations lors de ce mercato estival. Le FC Nantes s’est ajouté à la liste des clubs intéressés par l’ancien Bordelais.

Dans le marasme stéphanois, quelques joueurs ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu la saison dernière. C’est évidemment le cas de Lucas Stassin, très courtisé et dont l’avenir pourrait s’écrire loin de Saint-Etienne. Un constat également valable pour Zuriko Davitashvili, auteur de 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière. L’ancien ailier des Girondins de Bordeaux est notamment courtisé par le Stade Rennais, ainsi que par des gros clubs turcs. De belles opportunités pour l’ailier géorgien, lequel a clairement fait savoir à ses agents et à sa direction qu’il n’avait aucunement l’intention de jouer en Ligue 2 la saison prochaine.

🚨 Zuriko Davitashvili does not want to stay in Ligue 2 and plans to leave AS Saint-Étienne during the current transfer window.



Several clubs are interested in the 24-year-old Georgian footballer. Interest from RC Strasbourg, FC Nantes, Stade Rennais F.C. and Turkish clubs has… pic.twitter.com/c5o0J2q04b — Lasha Kokiashvili (@LashKokiashvili) June 21, 2025

Le prix colossal de 20 millions d’euros a même été évoqué récemment. Un dossier brûlant donc, dans lequel s’est tout récemment invité le FC Nantes. Selon le journaliste Lasha Kokiashvili, les Canaris font désormais partie des clubs les plus intéressés par l’ailier de 24 ans. Strasbourg est également cité parmi les clubs susceptibles de recruter Zuriko Davitashvili, même si notre confrère précise que pour l’heure, Saint-Etienne n’a reçu aucune offre ferme et officielle pour le transfert de son joueur.

Strasbourg et Nantes s'intéressent à Davitashvili

Par ailleurs, le prix annoncé de 20 millions d’euros n’est pas confirmé puisque selon le journaliste du média géorgien LaGazzetta, les dirigeants stéphanois attendent 15 millions d’euros pour se séparer de Davitashvili. Reste maintenant à voir si le FC Nantes, qui vient de perdre Moses Simon, parti au Paris FC et qui pourrait voir filer Matthis Abline durant l’été, sera enclin à poser une telle somme sur la table. Strasbourg et Rennes semblent avoir les reins plus solides, mais rien ne dit qu’un club de Ligue 1 acceptera de payer une telle somme. Car si Davitashvili a montré de belles choses l’an passé, la descente de l’ASSE en Ligue 2 fait logiquement baisser les prix et on ignore encore si un club, en France ou ailleurs, s’alignera sur les exigences du club forézien.