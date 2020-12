Anti-Kita: Les Ultras vont trop loin, ça dérape salement à Nantes

Dans : FC Nantes.

Le week-end a été bouillant du côté de Nantes, où certains supporters se déchaînent contre Waldemar Kita. Mais les débordements se multiplient et cela devient très tendu.

Le FC Nantes n’a pas fait mieux qu’un match nul (1-1) face à Dijon, ce qui n’est pas pour calmer les supporters des Canaris. Mais certains d’entre-eux sont désormais motivés afin d’obtenir rapidement la vente du club par Waldemar Kita. Dimanche, avant la rencontre à la Beaujoire, de violents incidents ont éclaté aux abords du stade, il a fallu l’intervention en force des CRS pour ramener le calme, des Ultras étant déterminés à faire passer un message d’opposition à l’actuel propriétaire du club, quitte à en découdre avec les forces de l’ordre. Mais cela ne s’est pas arrêté là, car des salariés du FC Nantes ont vu leur véhicule être ciblé par ces « manifestants », tandis que sur les réseaux sociaux les injures et des remarques acides pleuvaient sur ces derniers.

Pour David Phelippeau, journaliste de 20 Minutes à Nantes et fin connaisseur des arcanes du club de Waldemar Kita, tout cela va beaucoup trop loin et tout n'est pas permis, même si la situation des Canaris est compliqé. « Je vois des tweets et j'ai vu des banderoles s'en prendre à la vie privée de salariés du FC Nantes. C'est dégueulasse. Franchement, la haine de certains envers le président Kita ôte tout discernement chez certains. Lamentable », explique celui qui ne peut pas être soupçonné d’être un proche du clan Waldemar Kita. Pour l'instant, ce dernier n'a pas encore eu une réaction officielle aux sérieux incidents de dimanche, mais il est évident que du côté de Nantes des choses vont quand même devoir évoluer, au moins pour apaiser un peu la situation devenue presque incontrôlable.