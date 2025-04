Alban Lafont finalement titulaire face au PSG

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

A 24 heures de la réception du PSG à la Beaujoire, le FC Nantes a confirmé le forfait d'Anthony Lopes. Alban Lafont fait son retour dans le groupe et c'est une grosse surprise.

Lors du match aller, au Parc des Princes, Antoine Kombouaré avait fait débuter Patrik Carlgren plutôt qu'Alban Suédois, et à cette occasion le gardien de but international suédois avait réalisé un match colossal en n'encaissant qu'un seul but malgré une cascade d'occasions pour le Paris Saint-Germain. En l'absence d'Anthony Lopes, qui s'est blessé vendredi lors de la défaite nantaise à Rennes, le technicien kanak a finalement fait revenir Alban Lafont dans le groupe, et à en croire le quotidien L'Equipe, c'est ce dernier qui devrait être titulaire face au PSG. Depuis quelques matchs, Lafont évoluait avec la N3 du FC Nantes, ayant compris que Kombouaré ne comptait plus sur lui. Visiblement, ce dernier a changé d'avis.