11 recrues attendues, Nantes va faire des folies

Par Eric Bethsy

Très actif durant ce mercato estival, le FC Nantes ne compte pas s’arrêter là. Les Canaris espèrent profiter des deux dernières semaines pour compléter l’effectif de Luis Castro avec trois recrues supplémentaires. Et pour laisser filer les joueurs loin d’être indispensables.

Le FC Nantes veut vraiment tourner la page. En plus de son changement d’entraîneur, le club de Waldemar Kita s’est lancé dans un gros renouvellement de l’effectif. Pas moins de huit recrues ont défilé du côté de la Jonelière. Alexis Mirbach, Uros Radakovic, Chidozie Awaziem, Kwon Hyeok-kyu, Hong Hyun-seok, Mayckel Lahdo, Amady Camara et Youssef El-Arabi sont venus renforcer le groupe de Luis Castro. Et d’autres renforts sont attendus d’ici la fermeture du mercato le 1er septembre.

Radakovic recruté et bientôt remplacé

Le quotidien Ouest-France confirme que le FC Nantes, déçu du niveau de sa recrue Uros Radakovic, tente d’attirer un nouveau défenseur central. Sa principale piste mène à l’Allemand Armel Bella-Kotchap même si le joueur de Southampton est convoité par d’autres formations. On apprend aussi que la direction travaille pour recruter un latéral capable d’évoluer sur les deux côtés. Enfin, le dernier objectif du recrutement concerne le poste d’ailier. Celui où la priorité Lucas Michal est encore loin d’une signature.

Le FC Nantes propose un prêt avec une option d’achat comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros, alors que l’AS Monaco privilégie un transfert définitif pour son jeune talent de 20 ans. La finalisation de certains départs aidera peut-être le club nantais sur ces dossiers. On pense notamment à l’attaquant Matthis Abline, très convoité, mais pour lequel le patron Waldemar Kita exige toujours 40 millions d’euros. Quant à Fabien Centonze, Jean-Kevin Duverne et Uros Radakovic, aucun d’entre eux ne sera retenu, contrairement à l’avant-centre égyptien Mostafa Mohamed qui ne partira qu’en cas d’offre impossible à refuser.