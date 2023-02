1 million d'euros offerts, le FC Nantes paie pour un stade plein

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes traîne une sanction depuis la finale de la Coupe de France. Mais Waldemar Kita propose un deal à la FFF afin d'éviter un huis clos contre Lens.

Les supporters nantais avaient fêté de manière spectaculaire la victoire des Canaris en finale de la Coupe de France 2022, ce qui a valu au FC Nantes une sanction d’un match à huis clos dans cette même compétition. Seul problème, la formation d’Antoine Kombouaré n’a pas encore joué à la Beaujoire et c’est donc lors du quart de finale contre le RC Lens, programmé le 1er mars, que le club doit évoluer devant des tribunes totalement vides. En 16e de finale, Nantes devait recevoir Caen, mais finalement le club normand avait été éliminé sur tapis vert et la formation nantaise avait affronté Vire en Normandie. A cette occasion, Waldemar Kita avait fait scandale en repartant avec sa part sur la recette, contrairement à ce qui est désormais une tradition. On ne sait pas si c’est pour faire oublier cet épisode, mais le patron du FC Nantes veut proposer un deal à la Fédération Française de Football afin d’éviter d’affronter Lens sans public.

Un cadeau d'un million d'euros à la FFF ?

𝗧𝗶𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂 𝗦𝗼𝗿𝘁.



Nos Jaune et Vert affronteront le FC Lorient ou le RC Lens en quarts de finale de la @coupedefrance. — FC Nantes (@FCNantes) February 9, 2023

Ce lundi, Presse Océan explique que Nantes est prêt à faire un gros cadeau financier au football amateur afin d'avoir gain de cause. « La direction du club serait prête, en cas de revirement de la Fédération française de football (FFF), à reverser l’intégralité de la recette aux clubs amateurs. Soit, en moyenne, un million d’euros », précise le quotidien régional. Autrement dit, le FC Nantes espère qu'en échange de ce cadeau fait au football tricolore, les autorités autoriseront le club à vendre des tickets pour une affiche qui fera largement le plein de la Beaujoire, les supporters nantais et lensois étant prêts à bondir si une solution était trouvée. Pas certain toutefois que la FFF crée un précédent en autorisant ce genre de solution.