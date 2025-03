Le propriétaire de Nancy se bat en tribunes, la FFF est saisie

Dans : Nancy.

Par Alexis Rose

En marge de la défaite de son club de l’AS Nancy Lorraine face à Boulogne-sur-Mer vendredi (0-2), le propriétaire Krishen Sud a provoqué deux altercations dans les tribunes du Stade Marcel-Picot…

Le football français est de plus en plus violent ces derniers temps. Entre le pétage de plombs du président marseillais Pablo Longoria sur l’arbitrage la semaine passée et l’acte violent de l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca sur Monsieur Millot ce dimanche, les faits de violence se multiplient autour des terrains de Ligue 1. Mais il n’y a pas qu’en L1 que les problèmes de sécurité sont présents, puisque vendredi dernier, le match entre Nancy et Boulogne a été entaché d’altercations.

Alors que son club perdait une occasion de faire la différence en tête du championnat de National en perdant 0-2 contre le second Boulogne, Krishen Sud a vrillé à deux reprises. En fin de première période d’abord, quand le propriétaire de l’ASNL en est venu aux mains avec le compagnon de Chaynesse Khirouni, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Une embrouille sur fond de désaccord autour des places attribuées dans la tribune présidentielle, comme l’explique Ici Sud Lorraine. Puis après la pause, quand Sud s’est montré agressif avec un dirigeant de Boulogne.

Krishen Sud présente ses excuses

Mathieu Klein, le maire de Nancy a annoncé sur son compte Facebook, avoir exprimé son indignation à Krishen Sud suite à son comportement hier soir, et saisira la Fédération Française de Football. pic.twitter.com/CYmVkMQqVp — 𝗙𝗮𝗻𝘀 𝗢𝗳 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆 (@asnlfans) March 1, 2025

Des faits qui n’ont pas plu à Mathieu Klein. « J’ai eu plusieurs échanges avec Krishen Sud, qui semble avoir pris conscience du caractère injustifiable de ses attitudes. Maintenant, avant toute suite à donner y compris avec la FFF, je rencontrerai cette semaine les dirigeants de l’ASNL, pour que cette situation ne se reproduise pas et que des engagements clairs en ce sens soient pris », a lancé le maire de Nancy sur France 3. Risquant une grosse sanction, Krishen Sud a depuis présenté ses excuses. « Je voudrais m’excuser pour les incidents survenus hier au stade. C’était un match important pour l’équipe. Le football est un sport émotionnel, c’est pourquoi nous aimons ce sport. Désolé », s’est excusé, sur X, le propriétaire de Nancy, qui sait que cette soirée mouvementée va laisser des traces pour son image…