Valère Germain de retour en L1, ce choix est étonnant !

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Valère Germain pourrait rapidement revenir en Ligue 1. Montpellier pense à l'attaquant français pour compenser le départ de Delort ou Laborde.

Après quatre saisons passées à l’Olympique de Marseille, qu’il avait rejoint en 2017 en provenance de Monaco, Valère Germain n’a pas reçu d’offre de prolongation de la part de Pablo Longoria. L’attaquant de 31 ans est donc à l’affût du marché des transferts, son statut de joueur libre étant évidemment un gros atout. Et après avoir joué à Nice, Monaco et Marseille, le fils de Bruno Germain devrait continuer sa carrière dans le Sud si l’on en croit Hugo Guillemet. En effet, le journaliste de L’Equipe confirme les infos de RTL et France Bleu, à savoir que Valère Germain a déjà négocié les conditions de son probable futur contrat avec Montpellier. Le club de Laurent Nicollin s’apprête à voir partir ses deux attaquants vedettes et prépare déjà l’avenir.

Nicollin scandalisé par l'attitude de Galtier pour Delort

Car si Valère Germain débarque du côté de la Mosson, c’est parce qu’Andy Delort devrait rapidement rejoindre à Nice, même si le président du MHSC l’a mauvaise dans cette opération, estimant que Christophe Galtier avait préparé la venue de Delort au Gym depuis plusieurs semaines. « Cela tourne en rond depuis deux mois, cela devient pénible. Quand Andy Delort, qui a le plus gros salaire, un salaire que le club n’a jamais offert à personne, et qu’il a trois ans de contrat et qu’il change d’agent, il y a une couille dans le pâté. Tu t’imagines qu’il a une idée derrière la tête. Ou qu’on lui a mis une idée en tête », explique, dans le Midi Libre, Laurent Nicollin. Autre départ annoncé, celui de Gaëtan Laborde, qui a plusieurs offres, même si c’est West Ham qui tient la corde.

Privé de ses deux avant-centres, Montpellier a donc décidé de faire confiance à Valère Germain, un choix validé par Olivier Dall’Oglio, arrivé cet été sur le banc du MHSC et qui va devoir composer avec le départ simultané de deux joueurs souvent décisifs ces dernières saisons. Pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, qui a accepté de revoir ses exigences salariales à la baisse, il faut donc être un peu patient, mais Germain sera bien présent en Ligue 1 cette saison.