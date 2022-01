Suivi par l’OL, Savanier rêve de Ligue des Champions

Dans : MHSC.

Par Alexis Rose

Alors que les questions autour de son avenir à Montpellier commencent à se multiplier, Téji Savanier a quand même rassuré les supporters du MHSC.

Téji Savanier est le capitaine et le maître à jouer de Montpellier, son club de coeur. Auteur d’une très belle saison, avec six buts et autant de passes décisives en 20 matchs, le milieu offensif arrive à un moment clé de sa carrière. À 30 ans, et alors que les portes de l’équipe de France sont entrouvertes et que de grands clubs français comme l’OL s'intéressent à lui, Savanier va devoir faire un choix crucial à propos de son avenir. À 18 mois de la fin de son bail au MHSC, l’ancien Nîmois est en pleine réflexion. Mais quoi qu’il en soit, il n’exclut pas de poursuivre sa carrière à La Mosson.

« Si je peux être capitaine le jour de l’inauguration du Stade Louis Nicollin »

« Ma prolongation ? Ce n’est pas réglé. On va discuter de tout ça dans les jours qui viennent et on verra ce qu’il se passera. Il me reste un an et demi de contrat, on verra, pour le moment, on discute avec le Président. Aujourd’hui, je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serai. La Ligue des Champions, c’est un rêve pour tous les joueurs. Ressentir la sensation, cette musique… Je l’ai vécu en tant que supporter à La Mosson. Rien que dans les tribunes, j’avais des frissons partout. J’espère le vivre un jour. Avec Montpellier, ce serait le mieux. Si je peux être capitaine le jour de l’inauguration du Stade Louis Nicollin, prévu en 2024, je ne vous explique pas les frissons… Mais comme je le disais, on est en train de discuter pour voir les différents projets et celui-là est un projet qui me tient à cœur », a lancé Savanier sur Eurosport.

Désormais, c’est donc à Laurent Nicollin de sécuriser l’avenir du chouchou du public héraultais. Ce qui semble en bonne voie, sachant que le président montpelliérain est confiant dans ce dossier. « Pour Téji Savanier, moi j’ai envie qu’il reste, je pense que lui aussi donc quand les gens ont envie, je pense que les choses se font », avait lancé le fils de Loulou le week-end dernier. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente, pour ne pas que le MHSC se retrouve pris au piège comme l’été dernier lors du départ surprise d’Andy Delort à Nice…