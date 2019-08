Officiel : Paul Lasne quitte Montpellier et signe à Brest

Dans : MHSC, Mercato, Brest.

Le Stade Brestois a confirmé mardi midi la signature de Paul Lasne en provenance de Montpellier.

« Le Stade Brestois est heureux d’annoncer la signature de Paul Lasne pour 1 saison (+1 en option). Le milieu de terrain de Montpellier rejoint le projet du SB29 et pourra y apporter sa belle expérience et sa connaissance du niveau. À la recherche d’éléments d’expérience pour encadrer un effectif jeune et talentueux, le club du président Denis Le Saint s’est mis d’accord avec Paul Lasne, installé dans l’élite du football français depuis huit saisons.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Paul n’en a jamais porté le maillot en professionnel mais, suite à un prêt de six mois à Châteauroux, il a pris la direction de l’AC Ajaccio, alors en Ligue 2, pour une accession en Ligue 1 puis trois saisons à ce niveau. Cap ensuite sur Montpellier où, excepté l’exercice 2015-2016 durant lequel il se blesse gravement, il aura toujours été très utilisé par ses entraîneurs.

C’est donc avec 225 matches de Ligue 1 dans les jambes qu’il débarque à Brest pour un nouveau challenge, celui de maintenir les Ty-Zefs dans l’élite. Assurément une très bonne pioche pour les Rouge et Blanc qui pourront compter sur sa grosse expérience tout au long de la saison », se réjouit le Stade Brestois.