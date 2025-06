Montpellier martyrise la Ligue 1 avec son mercato royal

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Malgré la relégation en Ligue 2, Montpellier se veut toujours ambitieux et n’hésite pas à s’attaquer à des joueurs courtisés par des clubs de Ligue 1 pour renforcer son effectif et espérer une remontée rapide dans l’élite.

Montpellier a certainement vécu la pire saison de son histoire récente en 2024-2025 avec une dernière place en Ligue 1 et une relégation logique en Ligue 2. Laurent Nicollin a poussé plusieurs coups de gueule, mais ceux-ci n’ont pas suffi à éviter le désastre. Le MHSC est désormais un club de deuxième division et doit repartir d’en bas avec un projet cohérent mené par l’entraîneur Zoumana Camara pour espérer une remontée rapide. Le club pailladin a aussi l’intention de frapper fort lors de ce mercato pour bâtir un effectif dominant en Ligue 2. Preuve des ambitions de Montpellier, le club de Laurent Nicollin s’est lancé sur la piste de Louis Mouton, libre depuis son départ de l’ASSE et courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 dont Nantes mais surtout Angers, selon Mohamed Toubache-Ter.

🚨 Montpellier AVANCE sur les pistes Alexandre Mendy et Louis Mouton ! 🧡💙



Le MHSC serait même sur le point de devancer Angers pour le milieu Stéphanois. 👀



(@MohamedTERParis) pic.twitter.com/aKINVEnQHl — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) June 19, 2025

La concurrence de clubs de l’élite ne fait pas peur au MHSC, bien décidé à faire valoir ses arguments dans ce dossier. En plus du milieu de terrain stéphanois, Montpellier continue à négocier la signature d’Alexandre Mendy, le meilleur buteur du SM Caen, relégué en National et dont l’expérience de la Ligue 2 serait un vrai plus pour l’équipe de Zoumana Camara. Autant dire qu’avec deux renforts de cette trempe, Montpellier enverrait un premier signal fort à tous ses concurrents mais aussi aux clubs de Ligue 1. Car malgré un projet en deuxième division, Montpellier serait par exemple tout proche de convaincre Louis Mouton, qui avait pourtant donné son accord à Angers. La preuve que le club de l’Hérault reste attractif et que son projet a du sens. A voir si tout cela se confirmera durant le mercato puis lors de la saison 2025-2026.