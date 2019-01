MHSC : Un bon vieux 0-0 à Rennes, Der Zakarian est aux anges

Dans : MHSC, Ligue 1, Rennes.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le match nul 0-0 contre Rennes) : « C'est un bon point de pris chez un concurrent direct pour l'Europe. On a fait une très bonne première mi-temps avec une entame de qualité, une bonne tenue du ballon. On s'est créé des situations. Eux, ils ont deux occasions en première période. Ils ont eu du mal à s'en créer. En deuxième, Ben Arfa a accéléré deux ou trois fois, a touché le poteau, il est capable de faire des différences sur un exploit individuel. Jamais ils ne nous ont mis hors de portée. C'est un match nul logique. J'avais réclamé de l'unité cette semaine. J'ai vu une équipe de Montpellier qui a bien travaillé ensemble, compacte, qui a bloqué les espaces. En fin de match, on aurait même pu mieux jouer deux ou trois situations de contre ».