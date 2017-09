MHSC : Pour museler Neymar, Mukiele va copier un Lyonnais

Dans : MHSC, PSG, OL, Ligue 1.

Relancé après sa victoire à Troyes (0-1) samedi, Montpellier aura fort à faire pour continuer sur sa lancée en championnat.

Samedi après-midi, les hommes de Michel Der Zakarian seront opposés au Paris Saint-Germain, un adversaire forcément effrayant au vu de son mercato et de son début de saison parfait (6 victoires en autant de journées). Pas de quoi abattre l’Héraultais Nordi Mukiele, persuadé que le MHSC peut créer l’exploit.

« On va jouer un club qui est l’un des meilleurs du monde. Ca va être un match compliqué. On va essayer de se battre avec nos armes, de montrer que nous sommes une équipe dure à manier. Dans le football, tout est possible, a prévenu l’ancien Lavallois sur France Bleu. On n’est pas favoris mais j’y crois, on peut faire quelque chose de bien même si c’est un très grand club. Je suis un joueur qui veut gagner tous les matchs. Le PSG est au-dessus mais à nous d’inverser les rôles. C’est le mental qui joue, on est tous des humains. »

Mukiele a bien regardé PSG-OL

Mais pour accrocher ou battre Paris, il faudra neutraliser un certain Neymar. Cela tombe bien, ce sera la mission de Mukiele. Le latéral droit tentera donc d’imiter le Lyonnais Kenny Tete qui s’était montré solide face au Brésilien. « J’ai regardé le match de Tete. Il a fait un bon match. Il a été concentré et Neymar n’a pas fait un grand match. J’espère que je réussirai à être aussi bon, a confié l’international Espoir Français. Après, Neymar est un joueur qui aime faire le spectacle, à moi de gérer tout ça. » A 19 ans, le Montpelliérain jouera peut-être le match le plus difficile de sa jeune carrière.