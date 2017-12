MHSC : Montpellier s'est raté...tout simplement

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier, après la défaite à domicile contre le FC Metz) : « C’est une grosse déception de perdre ce match mais c’est de notre faute. Malgré notre déchet technique, on a réussi à ouvrir le score mais on n’a pas su le tenir ensuite. On a mal défendu et, collectivement, on a raté notre match, tout simplement. On ne s’est pas créé suffisamment d’occasions non plus pour gagner. On avait la chance d’être sixième en gagnant ce soir et nous n’avons pas su la saisir. On n’a pas été bon, surtout avec le ballon car on a manqué de justesse technique. »