MHSC : Montpellier a enfin gagné, il était temps pour Der Zakarian

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur du MHSC après la victoire 2-0 contre Caen) : « C'était important de renouer avec la victoire. Cela faisait un mois et demi que nous n'avions plus gagné. On a eu un mois de janvier difficile avec quatre matchs à l'extérieur, donc c'est bien d'avoir remporté ce match. On recolle aux équipes de tête et on reste dans la bataille. On a réussi à augmenter le rythme en deuxième mi-temps, cela a déstabilisé l'équipe de Caen, c'est bien. On a été efficaces et déterminés, ce qui nous a permis de relancer la série. C'est une bonne chose. Je n'avais pas de doute sur le fait que nous allions regagné très vite car nous avons des attaquants capables de marquer à tout moment ».