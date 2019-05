MHSC : La VAR lui fait des misères, Der Zakarian crie à l'injustice

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le nul 1-1 contre Amiens) : « Il y a un hors-jeu d'un talon de Souleymane Camara sur le but refusé à Andy Delort. Je ne sais pas si dans d'autres stades, ça se siffle... Nous chez nous oui, ça se siffle. C'est dommage, ça nous enlève la victoire. Le gardien fait deux beaux arrêts sur Gaëtan, on a manqué nos opportunités pour gagner le match, et on nous refuse ce but qui pour moi est valable. Les arbitres dans le camion ont appelé l'arbitrer. C'est le talon de Souley, c'est incroyable. Nous on fête le but, et quand on voit que ça dure, et qu'il met la main à l'oreille... Ils ont dit qu'il y avait hors-jeu. On était déçus qu'on nous refuse ce but, les gars se sont arrachés, ça faisait un joli but.... Pour un talon... c'est incroyable »