MHSC : Der Zakarian s'est enfin régalé à La Mosson

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, après la victoire contre Lille (3-0) : « L’équipe a fait ce que j’attendais d’elle. On est bien rentré dans le match en mettant de l’intensité et de la justesse technique. Il fallait confirmer nos belles prestations à l’extérieur par une victoire à La Mosson et nous l’avons fait. On marque un but bien construit rapidement, puis deux autres ensuite avant la pause ce qui nous a permis de bien gérer après le repos. C’était important de bien débuter cette semaine à 3 matchs et c’est fait avec cette victoire et ce match abouti. On marque 3 buts sans en prendre donc c’est très positif et ça donne de la confiance. Il faut continuer ainsi. C’est une belle soirée pour nous ».