MHSC : Der Zakarian et Mendes ont le Covid, 10 autres cas... négatifs

Dans : MHSC.

Le club de Montpellier est soulagé. Ce vendredi matin, le MHSC annonçait que douze personnes de son staff et de ses joueurs, dont Jonas Omlin, Dimitry Bertaud, Daniel Congré, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Nicolas Cozza, Téji Savanier ou Andy Delort, étaient positifs au Covid-19. Mais au final, et après de nouveaux tests réalisés au cours des dernières heures, 10 des 12 éléments potentiellement infectés sont finalement négatifs…

« Les tests complémentaires effectués ce vendredi matin auprès de l'ensemble du groupe professionnel et du staff ont révélé 2 cas positifs (1 joueur et 1 membre du staff). Les dix autres cas révélés jeudi sont en fait négatifs », a précisé le club de Montpellier dans un communiqué. Un soulagement pour la formation héraultaise, qui pourra donc affronter Monaco dimanche après-midi avec un peu plus d’armes. Même si, selon les informations de Midi Libre, le MHSC sera quand même privé de son entraîneur Michel Der Zakarian et de son défenseur Pedro Mendes, les deux éléments positifs au coronavirus.